La Lega Serie A ha deciso di abbandonare il pallone arancione, introdotto per la stagione invernale. Lo ha annunciato il presidente Ezio Maria Simonelli intervenendo a Radio Anch’io Sport, preannunciando il ritorno al pallone giallo o bianco nelle prossime settimane.

Il dietrofront sul colore del pallone

Il pallone arancione, variante invernale del tradizionale bianco, era stato scelto per garantire maggiore visibilità sul campo. La scelta, tuttavia, ha suscitato numerose critiche, in particolare da parte delle persone con daltonismo, che hanno difficoltà a distinguere l’arancione dal verde dell’erba.

Simonelli ha ammesso: “Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana, più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione: una scelta non felice. Si tornerà al giallo o al bianco”.

Le ragioni del cambiamento

Il pallone arancione era stato introdotto con l’obiettivo di migliorare la visibilità in condizioni atmosferiche avverse, grazie anche a una tecnologia che ne limita l’assorbimento d’acqua e ne mantiene la forma.

Tuttavia, l’effetto visivo si è rivelato controproducente per una parte significativa del pubblico, in particolare per i daltonici, che hanno segnalato difficoltà nel seguire la palla sul campo.

Le reazioni e il contesto

L’arancione era stato scelto per sostituire il giallo, usato da oltre un decennio nei mesi invernali, con l’intento di offrire un impatto visivo più forte e distintivo. Tuttavia, l’esperimento si è rivelato un flop: il pallone arancione risulta praticamente invisibile per chi soffre di daltonismo, una condizione che riguarda circa due milioni e mezzo di italiani, ovvero un italiano su trenta.

La reazione della Lega è stata rapida: Simonelli ha parlato di un “mea culpa” e ha annunciato la produzione anticipata di nuovi palloni in colori più visibili. Il ritorno al giallo o al bianco è previsto, ma non è stata indicata una data precisa per la sostituzione completa.