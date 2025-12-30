Nikola Jokic, stella dei Denver Nuggets, ha dovuto abbandonare il campo negli ultimi secondi del primo tempo della partita contro i Miami Heat a Miami, a causa di un problema al ginocchio sinistro. L’uscita dal gioco del tre volte MVP ha pesantemente inciso sull’esito del match, che si è concluso con la vittoria di Miami per 147‑123.

L'infortunio di Jokic

Negli istanti finali del primo tempo, Jokic è stato coinvolto in un contatto di gioco con il compagno Spencer Jones, che lo ha involontariamente calpestato sul piede sinistro. L’impatto ha causato una distorsione al ginocchio, costringendo il giocatore a lasciare il campo zoppicando e a dirigersi verso gli spogliatoi.

Le prime valutazioni

L’allenatore dei Nuggets, David Adelman, ha definito l’infortunio “una distorsione”, precisando tuttavia che per una diagnosi più precisa sarà necessario attendere gli esami medici. L’assenza di Jokic ha permesso a Miami di prendere il largo nel secondo tempo e di assicurarsi la vittoria.

Gli infortuni nella stagione NBA

Questo forfait di Jokic si aggiunge a una serie di infortuni che hanno colpito diversi giocatori di alto livello in questa fase iniziale della stagione. Tra questi, si segnalano anche i problemi fisici che hanno interessato Victor Wembanyama e Giannis Antetokounmpo.

I numeri di Jokic prima dell'infortunio

Prima dell'infortunio, Jokic aveva realizzato 21 punti, catturato cinque rimbalzi e fornito otto assist in 19 minuti di gioco.

L’infortunio è avvenuto poco prima dell’intervallo, e il giocatore non è più rientrato in campo nel secondo tempo. Il coach Adelman ha espresso preoccupazione per le condizioni del suo giocatore più rappresentativo, sottolineando l’importanza di attendere l’esito della risonanza magnetica per valutare l’entità del danno.