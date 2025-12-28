Il supermaxi Master Lock Comanche ha vinto l’ottantesima edizione della regata oceanica Sydney‑Hobart, superando LawConnect. La flotta, composta da 128 yacht, ha affrontato mare grosso e forti venti meridionali, che hanno costretto al ritiro circa un terzo dei partecipanti.

Il trionfo di Comanche

Comanche ha tagliato il traguardo in due giorni, cinque ore, tre minuti e 36 secondi, un tempo ben lontano dal record stabilito nel 2017, quando impiegò un giorno, nove ore, 15 minuti e 24 secondi. LawConnect, che puntava al terzo titolo consecutivo, è stato battuto nella classica di fine stagione.

Condizioni meteo avverse

La regata si è svolta in condizioni impegnative, con mare agitato e venti meridionali che hanno messo in difficoltà molti equipaggi. Circa un terzo della flotta ha dovuto ritirarsi a causa delle avverse condizioni meteo.

Comanche ha resistito a una dura sfida da parte di LawConnect e SHK Scallywag 100, recuperando il comando nel corso dell’ultima giornata grazie a una navigazione più vicina alla costa, dove il vento ha favorito la sua avanzata. La vittoria rappresenta il quinto successo per Comanche nella Sydney‑Hobart, dopo quelli del 2015, 2017, 2019 e 2022. LawConnect, campione in carica, ha sofferto danni alle vele e altri problemi tecnici che ne hanno compromesso la performance. La regata, lunga 628 miglia nautiche, ha visto il ritiro di numerosi concorrenti a causa delle condizioni estreme.