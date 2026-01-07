Il Manchester City ha posto fine alle voci su un possibile ritorno anticipato di Manuel Akanji. Pep Guardiola, durante la conferenza stampa prima della partita contro il Brighton, ha chiarito che il difensore non sarà richiamato a gennaio, malgrado le difficoltà in difesa.

La dichiarazione di Guardiola

Guardiola ha escluso categoricamente la possibilità di richiamare Akanji o Reis durante il mercato di gennaio, affermando: “Saremo creativi, non richiameremo Akanji o Reis dai loro prestiti a gennaio”. Questa dichiarazione arriva in un periodo in cui il City sta affrontando delle difficoltà difensive, ma il tecnico ha voluto rassicurare l’Inter e il giocatore stesso sulla continuità del prestito.

Il futuro di Akanji all’Inter

Il prestito di Manuel Akanji all’Inter include un diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di specifiche condizioni, tra cui la vittoria dello scudetto e un numero minimo di presenze. A prescindere da queste clausole, l’Inter ha espresso l’interesse di confermare il difensore anche per la prossima stagione.

Akanji, quindi, resterà all’Inter fino al termine della stagione, garantendo stabilità al reparto difensivo nerazzurro. Il tecnico Guardiola ha ribadito con fermezza: “Non lo richiameremo a gennaio”, escludendo ogni ipotesi di rientro anticipato, nonostante le difficoltà difensive del City.