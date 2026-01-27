Jonas Vingegaard è caduto durante un allenamento a Malaga, in Spagna, a causa dell'interferenza di un ciclista amatoriale. L'incidente, avvenuto lunedì, è stato confermato dalla sua squadra, la Visma | Lease a Bike.

Il corridore danese, classe 1996, ha perso il controllo della bicicletta in discesa nel tentativo di distanziare un amatore che pedalava al suo ritmo. Fortunatamente, il ciclista non ha riportato lesioni gravi ed è in buone condizioni, come comunicato dal team.

La sicurezza durante gli allenamenti

La squadra ha diffuso un messaggio sui social network: “Jonas Vingegaard è caduto durante un allenamento lunedì.

Fortunatamente, sta bene e non ha subito lesioni gravi. In generale, come team, vorremmo esortare i fan in bicicletta a mettere sempre la sicurezza al primo posto. Per il benessere vostro e altrui, per favore, lasciate che i corridori si allenino e concedete loro spazio e tranquillità”.

Un testimone presente sulla stessa strada ha confermato la dinamica: Vingegaard ha perso il controllo nel tentativo di staccare l'amatore, finendo a terra.

Jay Vine operato per una grave frattura

Parallelamente, un altro evento colpisce il mondo del ciclismo: Jay Vine, atleta australiano della UAE Team Emirates XRG, ha riportato una “grave frattura dello scafoide sinistro del polso sinistro” durante il Tour Down Under.

Dopo essere stato immediatamente operato, il ciclista è ora nella fase di riabilitazione con l'obiettivo di tornare in sella il prima possibile.

Dettagli sull'incidente e il recupero

Secondo quanto emerso, l'amatore Pedro García Fernández avrebbe condiviso su Strava un video dell'incidente, spiegando che Vingegaard stava accelerando in discesa per distanziarlo. Dopo la caduta, il volto del corridore presentava ferite sanguinanti. Il ciclista avrebbe reagito con disappunto quando l'amatore si è fermato per offrirgli soccorso.

L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza durante gli allenamenti dei professionisti, spesso seguiti da appassionati in cerca di interazioni o fotografie. La squadra ha ribadito l'importanza di rispettare lo spazio dei corridori, specialmente in discesa.

Per quanto riguarda Jay Vine, la frattura dello scafoide rappresenta un infortunio serio che richiede tempi di recupero prolungati. L'intervento chirurgico è stato eseguito con successo e ora l'atleta è focalizzato sulla riabilitazione per tornare competitivo.