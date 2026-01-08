Nel torneo ATP 250 di Hong Kong, Juncheng Shang ha sconfitto Lorenzo Sonego agli ottavi di finale, assicurandosi un posto nei quarti. Il match si è concluso con il punteggio di 6‑3, 6‑4 in favore del ventenne cinese, interrompendo così il percorso dell’azzurro nel torneo.

L'incontro e il contesto

Shang, tennista cinese mancino, ha dettato il ritmo fin dall’inizio, aggiudicandosi il primo set per 6‑3 e confermando il suo vantaggio nel secondo set con un punteggio di 6‑4. Sonego, testa di serie numero cinque, non è riuscito a contrastare efficacemente il gioco del suo avversario.

Il profilo di Shang

Questa vittoria rappresenta il quarto successo di Shang contro un giocatore nella Top 50 dall’inizio del 2025. Il giovane tennista, che aveva raggiunto la posizione numero 47 del ranking, era poi scivolato fuori dai primi 400 a causa di un infortunio al piede che lo ha tenuto lontano dai campi per gran parte della stagione precedente. Con questa affermazione, Shang si qualifica per il suo sesto quarto di finale in carriera.

Shang ha superato Sonego con un doppio 6‑3, 6‑4, avanzando al turno successivo dell'Bank of China Hong Kong Tennis Open. Il cinese, attualmente fuori dai primi 400 ma in possesso di un ranking protetto, affronterà ora il vincitore dell'incontro tra Botic van de Zandschulp e Alexander Bublik, seconda testa di serie del torneo.