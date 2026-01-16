Flavio Cobolli sarà il primo italiano a scendere in campo nel tabellone principale del singolare maschile agli Australian Open 2026. Affronterà il britannico Arthur Fery domenica 18 gennaio alle 1.00 ora italiana nella John Cain Arena, in un incontro senza precedenti tra i due tennisti.

Cobolli contro Fery: orario e luogo dell'incontro

Il match Cobolli‑Fery, valido per il primo turno del torneo, è in programma domenica 18 gennaio alle 1.00 ora italiana e aprirà il programma della John Cain Arena. Si tratta della prima sfida assoluta tra i due tennisti.

Come seguire l'incontro in diretta

La partita non sarà trasmessa in chiaro in televisione. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su Discovery+. OA Sport garantirà una diretta live testuale dell’incontro.

Australian Open 2026: tutte le opzioni per seguire il torneo

Gli Australian Open 2026 si svolgono a Melbourne Park e il tabellone principale prenderà il via domenica 18 gennaio, con la finale maschile prevista per domenica 1° febbraio. L'offerta di copertura televisiva e in streaming del torneo è ampia: Discovery+ è tra le piattaforme principali per seguire gli incontri, affiancata da DAZN, TIMVision e Prime Video Channels, che offrono accesso ai canali Eurosport dedicati. In particolare, Discovery+ garantisce la visione in streaming di tutti i match, mentre DAZN e TIMVision includono i canali Eurosport nel loro pacchetto. Prime Video Channels consente di aggiungere Discovery+ al proprio abbonamento per accedere alla programmazione completa del torneo.