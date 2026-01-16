La giovane statunitense Iva Jovic ha conquistato la finale del torneo WTA di Hobart, superando in rimonta l’australiana Taylah Preston con il punteggio di 4‑6, 6‑4, 6‑1 in due ore e otto minuti di gioco.

L'andamento della partita

Nel primo set, Preston ha preso subito il comando, strappando il servizio a Jovic nei primi due game e allungando fino al 5‑1. Nonostante i tentativi di rimonta dell’americana, l’australiana ha chiuso il parziale 6‑4.

Nel secondo set, Jovic ha reagito con un break, cui Preston ha risposto immediatamente. Il momento decisivo è arrivato nel settimo gioco, quando Jovic ha strappato nuovamente il servizio e ha chiuso 6‑4, riequilibrando il match.

Nel terzo set, l’inerzia è cambiata: Jovic ha ottenuto un break nel primo game e non ha più concesso nulla nei propri turni di servizio. Un altro break nel quinto gioco ha indirizzato la partita, seguita da un ulteriore allungo nel settimo game, concludendo 6‑1 e guadagnando l’accesso alla finale.

Jovic in finale contro Cocciaretto

Per Jovic, classe 2007 e numero 30 del ranking mondiale, si tratta della seconda finale in carriera: la prima era arrivata lo scorso anno nel WTA 500 di Guadalajara.

Ad attenderla nell’ultimo atto del torneo ci sarà l’italiana Elisabetta Cocciaretto, che ha raggiunto la finale battendo nettamente la croata Antonia Ruzic con un doppio 6‑2.

Il torneo WTA 250 di Hobart

Il torneo di Hobart, parte del circuito WTA 250, si svolge sui campi in cemento della capitale della Tasmania dal 12 al 17 gennaio 2026.

Jovic è la terza testa di serie del tabellone, mentre Preston, wild card australiana, ha sorpreso eliminando la numero uno Emma Raducanu nei quarti.

Cocciaretto, partita dalle qualificazioni, ha confermato il suo feeling con Hobart: già finalista nel 2023, ha dominato la semifinale contro Ruzic in un’ora e diciannove minuti, concedendo solo cinque game.