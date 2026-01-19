Martedì 20 gennaio, sul Court 7 degli Australian Open 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini faranno il loro esordio nel torneo di doppio femminile. Le attende la coppia formata da Maia Lumsden e Tang Qianhui. Il match, che aprirà il programma di giornata, è previsto per le 1.00 ora italiana.

Il debutto di Errani e Paolini

Le due azzurre, designate come seconda testa di serie, affronteranno Lumsden (Gran Bretagna) e Tang (Cina). Si tratta di un incontro inedito, il primo tra queste due coppie. Errani, oltre al ruolo di compagna di doppio, svolge anche un ruolo tecnico e tattico nel team di Paolini, affiancata da Danilo Pizzorno, una novità rilevante nel loro percorso a Melbourne.

Come seguire l'incontro

La partita non sarà trasmessa in chiaro in televisione. Sarà possibile seguirla in diretta streaming sui canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD, accessibili attraverso le piattaforme Discovery+, HBO Max, DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels. OA Sport offrirà inoltre una diretta testuale per seguire ogni momento dell’incontro.

Le opzioni di streaming per gli Australian Open

Gli Australian Open 2026 sono trasmessi in esclusiva sui canali Eurosport, disponibili sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max. Una novità di quest'anno è la funzione Multiview, che permette di seguire fino a quattro campi contemporaneamente. Anche gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels possono accedere alla copertura completa del torneo, grazie all’inclusione dei canali Eurosport nei loro pacchetti.