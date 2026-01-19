Lorenzo Musetti si prepara per il debutto agli Australian Open 2026, dove martedì 20 gennaio affronterà il belga Raphael Collignon. Il tennista toscano, numero cinque del mondo, è considerato il favorito sul cemento di Melbourne. Tuttavia, dovrà fare attenzione al numero 72 del ranking ATP, più alto di sei centimetri e più anziano di un anno.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori nel circuito maggiore o nei Challenger. Collignon, figlio di un neurochirurgo, è nato negli Stati Uniti durante il periodo in cui il padre lavorava alla Mayo Clinic di Rochester, specializzata nella cura e riabilitazione di atleti.

È noto per il suo solido gioco da fondo campo e un diritto efficace.

Il successo contro un top‑20

Nel 2025, Collignon ha fatto parlare di sé sconfiggendo Casper Ruud, allora numero dodici del mondo, agli US Open. Nello stesso anno, ha conquistato due tornei Challenger (Pau e Monza), entrando per la prima volta nella top‑100 e ottenendo importanti soddisfazioni in uno Slam proprio grazie alla vittoria contro Ruud.

La crescita nel circuito Challenger

Collignon ha dimostrato una crescita costante nel circuito Challenger, culminata con l'ingresso tra i primi cento giocatori del ranking ATP. La vittoria contro Ruud agli US Open ha rappresentato un momento chiave nella sua carriera.

Musetti arriva a Melbourne dopo aver perso la finale dell'ATP 250 di Hong Kong contro Alexander Bublik.

Il tennista italiano spera di cambiare il suo percorso sul cemento australiano.

Musetti ha ricordato di aver vinto il titolo dello Slam Junior a Melbourne sette anni fa. Oggi, si presenta come numero cinque al mondo e con una stabilità personale che gli permette di crescere anche professionalmente.