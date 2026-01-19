Lorenzo Sonego affronterà Carlos Taberner nel primo turno degli Australian Open 2026 martedì 20 gennaio alle ore 1.00 italiane. Il match si disputerà sul cemento di Melbourne, precisamente sul Campo 13, e sarà visibile in diretta streaming su Discovery+, Eurosport, DAZN e HBO Max. OA Sport offrirà invece una diretta testuale.

Sonego contro Taberner: i dettagli

Il tennista torinese, 30 anni e numero 40 del ranking mondiale, sfiderà lo spagnolo Carlos Taberner, 28 anni e numero 99 ATP. I due si sono già incontrati nel 2016 al Challenger di Cordenons, sulla terra rossa, con vittoria di Sonego per 6-2, 7-5.

Non ci sono precedenti nel circuito maggiore.

In caso di successo, Sonego affronterà al secondo turno il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e il belga Raphael Collignon. Un derby italiano potrebbe quindi verificarsi già al secondo turno. In prospettiva, al terzo turno potrebbe esserci un incrocio con Machac, Dimitrov o Tsitsipas.

Dove vedere la partita

La partita non sarà trasmessa in chiaro. Sarà comunque possibile seguirla in streaming su Discovery+, Eurosport, DAZN e HBO Max. OA Sport garantirà una diretta testuale.

Sei italiani in campo

Nella terza giornata degli Australian Open 2026, oltre a Sonego, faranno il loro esordio nel singolare maschile altri cinque italiani: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto. Anche in questo caso, non è prevista la diretta tv, ma la copertura streaming sarà assicurata da Discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD e DAZN, con la diretta testuale di OA Sport.