Remco Evenepoel ha conquistato il Trofeo Serra Tramuntana con una dimostrazione di forza in solitaria. Il ciclista belga ha attaccato a meno di sessanta chilometri dal traguardo, costruendo un vantaggio superiore ai due minuti sul traguardo finale. Una giornata di grande ciclismo è stata impreziosita dall’ottimo terzo posto di Christian Scaroni.

La fuga iniziale e l’attacco decisivo

La corsa ha preso forma con una fuga iniziale composta da Magnus Cort (Uno‑X Mobility), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Alex Tolio (Bardiani CSF 7 Saber) e Ole Theiler (REMBE | rad‑net).

A questo gruppo si sono poi aggiunti Pablo Castrillo (Movistar), Martin Tjøtta (Uno‑X Mobility) e Adrià Pericas (UAE Team Emirates‑XRG). A circa ottanta chilometri dalla conclusione, Theiler ha dovuto abbandonare il gruppo di testa.

Il momento cruciale della gara è arrivato a cinquantasei chilometri dalla fine, quando Evenepoel ha sferrato il suo attacco sul Coll de Sóller. Inizialmente, solo Castrillo e Pericas sono riusciti a tenere il passo del belga. Tuttavia, durante la discesa, Evenepoel ha accelerato nuovamente, sfruttando le sue doti tecniche nelle curve e staccando i compagni di fuga. Ha così preso il largo in solitaria, accumulando un vantaggio massimo che ha superato i due minuti.

Il podio e la volata per il secondo posto

Alle spalle del leader, si è formato un drappello di inseguitori composto da Matthys Rondell (Tudor Pro Cycling Team), Antonio Morgado (UAE) e Christian Scaroni (XDS Astana). Nello sprint per il secondo posto, Antonio Morgado ha avuto la meglio su Christian Scaroni, con il corridore italiano che si è così aggiudicato un meritatissimo terzo gradino del podio.

Il contesto della gara

Il Trofeo Serra Tramuntana rappresenta la terza prova della Challenge Mallorca, una serie di competizioni ciclistiche in linea che si svolgono sull’isola spagnola. La competizione si è sviluppata su un tracciato di circa 154 chilometri, con partenza da Selva e arrivo al Santuario di Lluc.

Il percorso prevedeva diverse salite, tra cui il Coll de Sóller e il Coll de sa Batalla, classificate come di seconda categoria. La vittoria di Remco Evenepoel segna il suo primo successo individuale della stagione e il sessantottesimo della sua carriera professionistica.