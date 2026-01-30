Johannes Lamparter ha confermato le attese, imponendosi nella Mass‑Start che ha aperto il Triple di Seefeld, tappa valida per la Coppa del Mondo 2025‑2026 di combinata nordica. Il 24enne austriaco ha conquistato la vittoria grazie a una rimonta nel salto, che gli ha permesso di superare il connazionale Stefan Rettenegger con un vantaggio di appena mezzo punto.

Una vittoria attesa e significativa

La competizione si è svolta sulle nevi di casa, con Lamparter che ha consolidato il suo pettorale giallo di leader della classifica generale. Dopo aver concluso al quinto posto nella 10 km di fondo con partenza in linea, ha recuperato quattro posizioni nel salto sul Normal Hill di Seefeld.

Questo risultato gli ha garantito la sua ventiduesima vittoria individuale in Coppa del Mondo e la quinta stagionale.

Podio e prestazioni degli altri protagonisti

Al secondo posto si è piazzato Rettenegger, al suo tredicesimo podio in carriera ma ancora in attesa del primo successo. Terzo il norvegese Andreas Skoglund, a 4,4 punti dal vincitore. Skoglund ha eguagliato il miglior risultato della sua carriera e centrato il suo primo podio in questo format. Fuori dalla top tre, Jens Luraas Oftebro e Vinzenz Geiger, rispettivamente quinto e quarto, dopo aver dominato la prova di fondo.

Gli azzurri in evidenza

Nonostante un format di gara ritenuto sfavorevole, gli italiani hanno comunque mostrato buone prestazioni.

Samuel Costa è stato il migliore degli azzurri, classificandosi ventitreesimo. Aaron Kostner ha chiuso trentunesimo, seguito da Alessandro Pittin al trentaduesimo posto. Raffaele Buzzi è rimasto fuori dalla zona punti, con un quarantanovesimo posto.

Riscontri principali

I risultati principali confermano l'esito della competizione: Johannes Lamparter ha vinto la Mass‑Start maschile valida per il Triple di Seefeld. Tra gli italiani, Samuel Costa si è posizionato ventitreesimo, Aaron Kostner trentunesimo e Alessandro Pittin trentaduesimo, mentre Raffaele Buzzi è giunto quarantanovesimo.