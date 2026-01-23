Si è conclusa la giornata dedicata al terzo turno del tabellone maschile agli Australian Open 2026 a Melbourne Park, con diversi protagonisti che hanno staccato il pass per gli ottavi di finale.

Alcaraz attende Paul: il cammino dei favoriti

Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, ha confermato il suo stato di forma con una vittoria netta su Corentin Moutet, chiudendo 6‑2 6‑4 6‑1. Si tratta della sua centesima partita disputata nei tornei del Grande Slam, con un bilancio di 87 vittorie e 13 sconfitte, eguagliando il primato di Björn Borg nei primi cento match Major della carriera.

Ora lo attende l’americano Tommy Paul, che ha beneficiato del ritiro di Alejandro Davidovich Fokina dopo aver vinto i primi due set per 6‑1 6‑1.

De Minaur, Zverev, Bublik e Medvedev avanzano con merito

Alex de Minaur, numero sei del mondo, ha superato Frances Tiafoe con il punteggio di 6‑3 6‑4 7‑5 e affronterà Alexander Bublik, testa di serie numero dieci, che ha eliminato Tomás Martín Etcheverry per 7‑6(4) 7‑6(5) 6‑4.

Alexander Zverev, numero tre del ranking, ha battuto Cameron Norrie in quattro set (7‑5 4‑6 6‑3 6‑1) e se la vedrà con Francisco Cerúndolo, che ha eliminato Andrey Rublev.

Daniil Medvedev, numero undici del mondo, ha compiuto una rimonta spettacolare contro l’ungherese Fábián Marozsán: sotto di due set, ha ribaltato il match vincendo 6‑7(4) 4‑6 7‑5 6‑0 6‑3.

Agli ottavi affronterà Learner Tien, che ha superato Nuno Borges per 7‑6(9) 6‑4 6‑2.

Le statistiche dei protagonisti

Carlos Alcaraz ha mostrato solidità al servizio (71% di prime in campo) e un saldo vincenti‑errori non forzati di 30‑20, centrando la sua decima vittoria consecutiva in uno Slam e la 87ª in carriera nei Major, eguagliando così il record di Borg.

La rimonta di Daniil Medvedev è stata definita una delle più significative dell'edizione: l’ex numero uno del mondo ha ribaltato la situazione con precisione nei colpi e un bagel nel quarto set, chiudendo l'incontro in 3 ore e 43 minuti.