Felix Loch ha conquistato la vittoria nella gara di slittino singolo maschile disputata a Oberhof, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2026. Con questo successo, il tedesco balza in testa alla classifica generale con 616 punti, precedendo di un solo punto l’austriaco Jonas Mueller.

Dettagli della gara di Oberhof

Sul tracciato tedesco, già teatro di una tappa nel weekend precedente, Loch ha ottenuto il successo con un tempo complessivo di 1:24.673. La sua prestazione è stata frutto di due manche impeccabili, concluse rispettivamente in 42.288 e 42.385 secondi, che lo hanno visto risultare il più veloce in entrambe le discese.

Alle sue spalle si è piazzato Jonas Mueller, autore di tempi di 42.313 e 42.449, staccato di 89 millesimi dal vincitore. Completa il podio il connazionale Max Langenhan, giunto terzo a 321 millesimi dal leader.

Seguono in classifica Kristers Aparjods (Lettonia), quarto a 387 millesimi, e l’austriaco Nico Gleirscher, quinto a 519 millesimi. Wolfgang Kindl si è classificato sesto a 658 millesimi, mentre Gints Berzins (Lettonia) è settimo a 676 millesimi.

Il migliore degli italiani è Dominik Fischnaller, ottavo a 768 millesimi dal vincitore. La nona posizione è occupata dall’austriaco David Gleirscher (814 millesimi), mentre il decimo posto va al tedesco David Noessler (834 millesimi). Leon Felderer chiude la top ten al tredicesimo posto, a 1.213 millesimi da Loch.

Nella prima manche sono stati eliminati Lukas Peccei (venticinquesimo) e Alex Gufler (ventiseiesimo).

Classifica generale e prospettive future

Con questa importante vittoria, Felix Loch sale a 616 punti nella classifica generale, superando Jonas Mueller che resta fermo a quota 615. Alla conclusione della stagione mancano ormai solo due gare. Il duello per la conquista della Sfera di Cristallo si preannuncia incandescente, soprattutto considerando l’avvicinamento delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Contesto della tappa europea

Nella prima delle due tappe di Oberhof, valida per i Campionati Europei, Jonas Mueller aveva conquistato il titolo europeo con un tempo totale di 1:24.549, precedendo Felix Loch di 0,091 secondi. In quella circostanza, Mueller aveva stabilito due record della pista, confermando la sua eccellente forma in vista delle prossime sfide.