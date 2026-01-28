Le semifinali del singolare maschile degli Australian Open 2026 si terranno venerdì 30 gennaio a Melbourne Park. I nomi dei partecipanti saranno resi noti al termine dei quarti di finale, in programma tra il 27 e il 28 gennaio. Gli organizzatori comunicheranno successivamente l'ordine di gioco e gli orari esatti degli incontri di semifinale.

Programma e modalità di visione

Le semifinali maschili non saranno trasmesse in chiaro. La diretta streaming sarà accessibile tramite Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. OA Sport offrirà una diretta live testuale per seguire gli incontri in tempo reale.

Contesto e protagonisti

Tra i tennisti ancora in lizza nei quarti di finale figurano nomi di spicco come Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Alexander Zverev e Lorenzo Musetti. Gli accoppiamenti delle semifinali dipenderanno dai risultati dei quarti. Gli orari di inizio delle semifinali non sono ancora stati ufficializzati.

Copertura streaming in Italia

In Italia, gli Australian Open 2026 non sono visibili sui canali televisivi tradizionali. La copertura è garantita esclusivamente in streaming attraverso piattaforme digitali che includono i canali Eurosport, quali discovery+, DAZN, Tim Vision, HBO Max e Prime Video Channels. Alcune di queste piattaforme offrono funzionalità avanzate, come la visione simultanea di più campi (Multiview) e la possibilità di seguire ogni match in diretta.

OA Sport mette a disposizione una diretta live testuale per seguire i momenti salienti degli incontri in tempo reale, uno strumento utile per chi non può accedere ai servizi streaming o desidera un aggiornamento immediato.