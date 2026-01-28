Federica Brignone torna a gareggiare nelle discipline veloci. La prima prova cronometrata della discesa libera femminile a Crans-Montana prenderà il via alle ore 10.30, con la fuoriclasse valdostana al cancelletto di partenza con il pettorale numero 1.

La notizia, diffusa da OA Sport, annuncia il ritorno di Brignone nelle prove di discesa e superG, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo il sesto posto nello slalom gigante di Kronplatz, la campionessa ha ottenuto risposte positive dagli allenamenti e ora punta a testare la sua condizione sulle nevi svizzere.

Il contesto della prova

La prima prova cronometrata della discesa libera femminile scatterà alle ore 10.30. Brignone, inserita nel secondo sottogruppo di merito, ha pescato il numero 1 e sarà la prima a scendere. Le prime cinque atlete partiranno a intervalli di due minuti, dalla sesta in poi a intervalli di un minuto e quindici secondi, con pause previste dopo i numeri 15, 30 e 45.

Le azzurre in pista e il valore della tappa

Accanto a Brignone gareggeranno Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Asja Zenere. Si tratta dell’ultima tappa di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica, con in programma venerdì la discesa e sabato il superG.

Crans-Montana è una pista storicamente favorevole alle azzurre: Brignone ha vinto quattro volte in combinata e collezionato nove podi; Sofia Goggia ha trionfato in discesa nel 2019, due volte nel 2021 e nel 2023, con un terzo posto nel 2022; Marta Bassino ha vinto in discesa nel 2024, mentre Elena Curtoni è stata seconda in superG nel 2017 e terza in discesa nel 2021.

Inoltre, la località ospiterà i Campionati del Mondo nel 2027.

Un segnale di vicinanza

Le otto azzurre convocate gareggeranno con il lutto al braccio in ricordo delle vittime dell’incendio scoppiato nella notte di Capodanno. Gli organizzatori hanno annullato il programma collaterale e non prevedono la presenza di sponsor sulla pista.