Gli organizzatori degli Australian Open hanno deciso di anticipare l’inizio degli incontri di sabato 24 gennaio, a causa di un’ondata di caldo prevista a Melbourne. Le temperature potrebbero raggiungere i 34‑35 °C già nelle prime ore del mattino locale. Jannik Sinner, numero due del mondo e campione in carica, sarà impegnato nel terzo turno contro l’americano Eliot Spizzirri nel secondo match in programma alla Rod Laver Arena, con inizio non prima delle ore 02.00 italiane, corrispondenti a mezzogiorno locale, nel momento più caldo.

Orari anticipati per contrastare il caldo

Per fronteggiare le condizioni ambientali estreme, gli organizzatori hanno deciso di anticipare l'inizio degli incontri di un'ora o mezz'ora rispetto al programma abituale. Il via è previsto alle ore 00.30 italiane, ovvero le dieci e mezza del mattino a Melbourne. L’obiettivo è evitare che i giocatori affrontino il picco di calore previsto per il primo pomeriggio locale.

Sinner nel momento più difficile

Jannik Sinner, impegnato nel match contro Eliot Spizzirri, sarà chiamato a scendere in campo nel momento più critico della giornata, quando le temperature saranno già elevate. Il campione altoatesino, che difende il titolo conquistato lo scorso anno, dovrà affrontare non solo un avversario ancora poco noto (numero 85 del ranking ATP, senza precedenti tra i due), ma anche la morsa dell’afa, che potrebbe complicare la sua corsa verso gli ottavi di finale.

Misure anti-caldo agli Australian Open

In risposta a ondate di calore sempre più frequenti, l’Australian Open ha adottato da tempo una politica basata su una scala di stress da caldo (Heat Stress Scale). Questa valuta in tempo reale temperatura, umidità, vento e radiazione solare per determinare le misure da adottare, come pause di raffreddamento o chiusura dei tetti. L’ATP ha introdotto per la stagione 2026 una nuova regola che consente pause di dieci minuti nei match al meglio dei tre set quando il WBGT supera determinate soglie, a tutela della salute dei giocatori.