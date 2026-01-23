La Marcialonga 2026, celebre granfondo di sci di fondo giunta alla cinquantatreesima edizione, si svolgerà domenica 25 gennaio tra le suggestive valli di Fiemme e Fassa. L’evento, che richiama circa settemila partecipanti – soprannominati “bisonti” – si snoderà lungo un percorso di settanta chilometri con partenza da Moena e arrivo a Cavalese, affrontando la celebre salita del Mur de la Stria, con pendenze fino al venti per cento.

La diretta televisiva inizierà alle ore 8.00 su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Sarà possibile seguire la gara in streaming tramite Sky Go e NOW, sempre per gli abbonati.

Il percorso nel dettaglio

La partenza avverrà da Moena con una mass start, risalendo il fiume Avisio fino a Canazei, per poi invertire la rotta e dirigersi verso Predazzo e la Val di Fiemme. Il tratto decisivo è rappresentato dal Mur de la Stria, una salita impegnativa che conduce al traguardo in viale Mendici a Cavalese.

Marcialonga: un evento di portata mondiale

La Marcialonga è considerata la più famosa, importante e prestigiosa gara di granfondo in Italia e una delle più rilevanti a livello mondiale. L’edizione 2026 conferma la sua capacità di attrarre sia atleti di punta sia amatori, mantenendo intatto il fascino della competizione e della tradizione.

La Marcialonga fa parte del circuito internazionale Ski Classics, che garantisce una copertura televisiva estesa anche all’estero. In passato, l’evento è stato trasmesso in diretta su emittenti come BeIN Sports (Australia, Canada, Stati Uniti), NRK (Norvegia), CT Sport (Repubblica Ceca), TV3 Sport (Danimarca), YLE Areena (Finlandia), Kanal 9 (Svezia) e TVP Sport (Polonia), oltre a numerose altre reti internazionali.

Oltre alla copertura Sky, alcune emittenti regionali come RTTR hanno in passato trasmesso la gara in streaming e in differita, offrendo approfondimenti e servizi dedicati.