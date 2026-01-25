La finale della Coppa Italia di pallavolo femminile sarà Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano contro Savino Del Bene Scandicci, in programma oggi (domenica 25 gennaio) alle ore 15 all’Inalpi Arena di Torino. Un confronto di altissimo profilo, che ripropone il duello andato in scena lo scorso dicembre nella finale del Mondiale per Club, vinta da Scandicci. Da una parte vedremo le Pantere, dominatrici della manifestazione negli ultimi anni e alla ricerca dell’ennesimo trofeo; dall’altra una Scandicci ambiziosa, che raggiungere per la prima volta l’atto conclusivo della Coppa Italia, con l’obiettivo di alzare il trofeo.

La finale tra Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in diretta streaming su RaiPlay.

I risultati delle semifinali

Il pass per la finale è arrivato al termine di due semifinali molto diverse tra loro. Nella prima, Conegliano ha superato in tre set l’Igor Gorgonzola Novara. Le Pantere di coach Santarelli, dopo qualche passaggio a vuoto iniziale, hanno preso progressivamente il controllo del match grazie a una difesa di altissimo livello e a una gestione impeccabile dei momenti chiave. Molto più combattuta la seconda semifinale, che ha visto la Scandicci imporsi al tie-break contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al termine di una sfida intensa.

La squadra di Gaspari ha saputo resistere ai momenti di difficoltà e accelerare nell’ultimo e decisivo set, vinto nettamente per 15-8.

Le protagoniste attese in campo

La finale di Coppa Italia si preannuncia come un concentrato di talento, con numerose protagoniste pronte a incidere sull’esito del match. In casa Conegliano gli occhi saranno puntati su Isabelle Haak, terminale offensivo di riferimento, e su Gabi, il cui equilibrio tra ricezione, difesa e attacco rappresenta un fattore determinante. Al centro, l’esperienza e la lettura di gioco di Chirichella, mentre De Gennaro garantisce la qualità difensiva. Sul fronte Scandicci, riflettori accesi su Ekaterina Antropova, principale arma offensiva, accanto a lei, Avery Skinner arriva dopo la prestazione decisiva in semifinale, mentre la regia di Ognjenovic sarà centrale nel distribuire il gioco.