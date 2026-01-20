La storia dell’Italia sulla mitica Streif di Kitzbuehel è ricca di risultati importanti: dal primo podio azzurro nel 1974 al recente dominio di Dominik Paris, vincitore per ben quattro volte sulla pista più temuta del Circo Bianco.

I primi successi italiani

Il primo podio italiano sulla Streif risale al 26 gennaio 1974, quando Stefano Anzi e Giuliano Besson conquistarono il secondo posto, dietro allo svizzero Rolland Collumbin. L’anno successivo, il 18 gennaio 1975, Gustav Thoeni fu secondo nella discesa vinta dall’austriaco Franz Klammer, con Werner Grissmann terzo.

Altri piazzamenti di rilievo includono: Renato Antonioli terzo il 20 gennaio 1978, Herbert Plank terzo il 12 gennaio 1980, Michael Mair terzo il 18 gennaio 1986 e secondo il 13 gennaio 1989. Negli anni ’90, Peter Runggaldier fu secondo in una gara vinta da Franz Heinzer, mentre Kristian Ghedina salì sul podio nel 1995 e Werner Perathoner nello stesso anno, entrambi terzi. Ancora Runggaldier terzo nel 1996.

La prima vittoria e un lungo periodo di attesa

Il primo successo italiano sulla Streif arrivò il 24 gennaio 1998, con Kristian Ghedina che precedette Didier Cuche e Josef Strobl. Ghedina fu secondo il 22 gennaio 2000, alle spalle di Fritz Strobl. Dopo questo risultato, l’Italia dovette attendere fino al 23 gennaio 2010, quando Werner Heel salì sul podio nella discesa vinta da Didier Cuche.

L'era di Dominik Paris

Dominik Paris ha segnato un'epoca sulla Streif. La sua prima vittoria è datata 20 gennaio 2013, davanti a Erik Guay e Hannes Reichelt. Fu secondo il 24 gennaio 2015, dietro a Kjetil Jansrud. Il 23 gennaio 2016, Peter Fill vinse la discesa, ma Paris tornò al successo il 21 gennaio 2017, davanti a Valentin Giraud Moine e Johan Clarey. Il 25 gennaio 2019 conquistò un'altra vittoria, precedendo Beat Feuz e Otmar Striedinger. Nel superG, Paris vinse il 23 gennaio 2015, superando Matthias Mayer e Georg Streitberger, e fu nuovamente sul podio il 27 gennaio 2019.

Altri podi recenti

Florian Schieder si è classificato secondo nella discesa del 20 gennaio 2023, vinta da Vincent Kriechmayr, e ancora secondo il 19 gennaio 2024, dietro a Cyprien Sarrazin. Paris ha conquistato il terzo posto il 20 gennaio 2024 nella discesa vinta da Sarrazin.