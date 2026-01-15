Matteo Berrettini è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone degli Australian Open 2026 e affronterà al primo turno Alex de Minaur, un avversario di alto livello che rappresenta subito un ostacolo importante.

Un esordio impegnativo

Il sorteggio non è stato clemente con il tennista romano, che dovrà affrontare subito Alex de Minaur, giocatore quotato e favorito. In caso di vittoria, Berrettini potrebbe affrontare al secondo turno il vincente tra Mariano Navone e Hamad Medjedovic. Ai sedicesimi, l’avversario più probabile è Frances Tiafoe, testa di serie numero ventinove, mentre agli ottavi potrebbe incrociare Alexander Bublik o Flavio Cobolli.

Un percorso ad ostacoli

Il cammino di Berrettini si complica ulteriormente nei turni successivi: ai quarti di finale potrebbe trovarsi di fronte il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, mentre in semifinale il possibile avversario sarebbe uno tra Alexander Zverev e Felix Auger‑Aliassime. In finale, lo attenderebbe un derby italiano contro Jannik Sinner o Novak Djokovic, in caso entrambi rispettassero il proprio ranking.

Sorteggio sfavorevole

Il sorteggio è stato definito particolarmente sfortunato per Berrettini, che dovrà affrontare un avversario ostico già al debutto e, potenzialmente, i migliori del circuito in rapida successione. Il tabellone non ammette passi falsi e ogni turno rappresenta una sfida di alto livello.

De Minaur: un avversario temibile

Alex de Minaur, numero sei del seeding, è il più alto rappresentante australiano nel tabellone maschile dal 2006. Il suo percorso, in caso di vittoria contro Berrettini, potrebbe includere Frances Tiafoe al terzo turno, Alexander Bublik al quarto e un possibile quarto di finale contro Carlos Alcaraz. De Minaur arriva a Melbourne forte di una stagione 2025 di alto livello, con due quarti di finale in Slam, un titolo a Washington e una semifinale alle ATP Finals.