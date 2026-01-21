Jasmine Paolini è pronta per il secondo turno degli Australian Open 2026, dove affronterà la polacca Magdalena Frech in un match che si preannuncia impegnativo. L'incontro, previsto alla Kia Arena di Melbourne, arriva dopo la vittoria convincente dell'azzurra contro la bielorussa Sasnovich.

Paolini-Frech: orario e contesto

Il match tra Paolini e Frech è programmato come quarto incontro della sessione diurna, con un orario di inizio stimato intorno alle 8:00 italiane. Entrambe le giocatrici hanno superato il primo turno con prestazioni solide.

Le motivazioni delle atlete

Paolini, trentenne toscana e numero sette del ranking WTA, si presenta al secondo turno forte del successo contro Sasnovich, in cui ha dimostrato solidità e concentrazione. Grazie alla partecipazione alla United Cup e a un'esibizione durante la Opening Week, ha già diversi match alle spalle. La tennista è determinata a difendere i punti conquistati l'anno precedente, quando raggiunse il terzo turno.

Frech, ventinovenne di Łódź e numero cinquantasette WTA, ha superato la slovena Erjavec al primo turno con un doppio 6-1. In questa stagione, ha raggiunto il secondo turno a Brisbane e gli ottavi a Hobart. In carriera vanta un titolo WTA, conquistato nel 2024 sul cemento di Guadalajara.

Il percorso verso il secondo turno

Nel primo turno, Paolini ha dominato la bielorussa Aliaksandra Sasnovich con un netto 6-1, 6-2 in poco più di un'ora, mostrando controllo e precisione. "È stata una partita solida, sono rimasta concentrata per tutto il tempo", ha commentato dopo il match, aggiungendo di essere "felice della prestazione" nonostante la tensione iniziale.

La sfida contro Frech rappresenta un test importante: la polacca ha dimostrato di sapersi adattare a condizioni difficili e di avere un buon feeling con il cemento australiano. La vincitrice affronterà al terzo turno una tra l'americana Iva Jovic e l'australiana Priscilla Hon.