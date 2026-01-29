Le prime quattro teste di serie del tabellone maschile degli Australian Open si affronteranno in semifinale, un evento che non si verificava a Melbourne da 13 anni. Il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, e il numero due, Jannik Sinner, saranno rispettivamente opposti ad Alexander Zverev e Novak Djokovic, confermandosi favoriti secondo le quote degli esperti.

Semifinali maschili a Melbourne: un ritorno atteso

A Melbourne, nel corso degli Australian Open, le semifinali maschili vedranno in campo i primi quattro giocatori del ranking ATP: Alcaraz, Sinner, Djokovic e Zverev.

Un appuntamento con la storia che non si verificava dal 2013, quando a imporsi fu Novak Djokovic, evento che sottolinea la continuità e la forza dei protagonisti attuali del circuito maschile.

Quote e pronostici per le semifinali

Secondo gli esperti, Jannik Sinner è nettamente favorito contro Djokovic, con una quota di 1,08 contro 7,50. Un secco 3-0 per l’azzurro è offerto a 1,60. Anche Alcaraz parte ampiamente favorito contro Zverev, con una quota di 1,15 contro 5,25. Per il trionfo finale, Sinner è indicato a 1,90, seguito da Alcaraz a 2,25; Djokovic è dato a 16, mentre una vittoria di Zverev pagherebbe 20 volte la posta.

Un traguardo storico nel Grande Slam

Si tratta di un traguardo significativo: le semifinali con le prime quattro teste di serie non si vedevano a Melbourne dal 2013. Questo dato conferma l’eccezionalità dell’evento in corso a Melbourne e rappresenta la prima volta dal 2019 in un torneo del Grande Slam che i top seed raggiungono questo stadio della competizione.