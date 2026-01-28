Le semifinali femminili dell’Australian Open 2026 si preannunciano intense, con quattro protagoniste accomunate da un dato storico: nessuna ha perso un set nel corso del torneo.

Sabalenka contro Svitolina: esperienza e rinascita

La prima semifinale vedrà opposte Aryna Sabalenka, numero uno del mondo e doppia campionessa in carica (2023 e 2024), ed Elina Svitolina. Quest’ultima ha recentemente eliminato Coco Gauff con un netto 6‑1, 6‑2. Sabalenka vanta un impressionante record a Melbourne, avendo perso un solo match dal 2023 (la finale del 2025 contro Madison Keys) e concesso appena quattro set nel medesimo periodo.

Svitolina, invece, segna un ritorno significativo in semifinale dopo la maternità, un risultato che la riporterà nella Top Ten per la prima volta dal 25 ottobre 2021.

I precedenti tra le due giocatrici vedono Sabalenka avanti 5‑1. In caso di vittoria, Svitolina raggiungerebbe la sua prima finale Slam al 48° tentativo, una delle attese più lunghe nella storia recente del tennis.

Pegula contro Rybakina: la prima volta di Pegula e la seconda di Rybakina

Subito dopo, Jessica Pegula affronterà Elena Rybakina. Per Pegula, trentunenne, si tratta della prima semifinale a Melbourne e la prima in assoluto lontano da New York. Finora, ha superato avversarie come Madison Keys e Amanda Anisimova senza cedere set, dimostrando grande solidità e fiducia.

Rybakina, finalista nel 2023, raggiunge per la seconda volta la semifinale a Melbourne. Ha recentemente eliminato Iga Swiatek con un netto 7‑5, 6‑1, impedendo alla polacca di completare il Career Grand Slam. Il bilancio dei precedenti tra Pegula e Rybakina è in perfetta parità: 3‑3.

Un dato storico e il contesto delle semifinali

È la quinta volta nell’Era Open che tutte le semifinaliste di uno Slam non hanno perso alcun set. Un evento simile si è verificato agli US Open nel 1976 e 1980, al Roland Garros nel 1995 e una sola volta in Australia, nel 1970, quando il torneo si disputava a Sydney.

Le semifinali si svolgeranno giovedì sulla Rod Laver Arena, promettendo spettacolo. Da un lato, la potenza e la continuità di Sabalenka contro la determinazione e la voglia di riscatto di Svitolina.

Dall’altro, la solidità di Pegula si confronterà con l’aggressività di Rybakina.

Dati e dichiarazioni

Sabalenka ha vinto ventuno match consecutivi sul veloce contro giocatrici fuori dalla Top Ten e ha messo a segno 143 vincenti in questo torneo, più di ogni altra. Svitolina ha dichiarato di dover cercare “i piccoli spazi, le piccole opportunità” nel gioco della bielorussa. Rybakina ha sottolineato di sentirsi più calma rispetto alle precedenti finali Slam, mentre Pegula ha affermato di aver atteso a lungo questo momento e di sentirsi a suo agio nelle condizioni di Melbourne.