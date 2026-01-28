Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella è stato escluso dalla trasferta di Champions League contro il Borussia Dortmund a causa di un lieve risentimento muscolare. Gli esami clinico‑strumentali, eseguiti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato un “lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra”. Il club nerazzurro ha precisato che le sue condizioni saranno valutate “giorno dopo giorno”.

Esito degli accertamenti e conseguenze immediate

Il comunicato ufficiale dell’Inter conferma che Barella non è stato convocato per la partita contro il Borussia Dortmund.

Il problema, seppur di entità contenuta, lo rende indisponibile anche per la gara di campionato contro la Cremonese, in programma nel prossimo weekend.

Valutazioni in corso e prospettive di rientro

Le condizioni del centrocampista saranno monitorate quotidianamente, senza indicare una data precisa per il rientro. L’approccio prudente suggerisce che Barella potrebbe tornare a disposizione solo quando il quadro clinico lo consentirà, evitando rischi di ricadute.

Possibili tempi di recupero

Il centrocampista nerazzurro potrebbe restare fuori non solo per la sfida di Champions League e quella contro la Cremonese, ma anche per la partita di Coppa Italia contro il Torino. Il rientro è ipotizzato per la sfida di metà febbraio contro la Juventus, qualora le condizioni lo permettano.