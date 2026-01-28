Gli Australian Open 2026 offrono un quadro chiaro del tennis italiano e mondiale. Jannik Sinner conferma la sua solidità, mentre Lorenzo Musetti paga ancora una volta il prezzo del fisico e Novak Djokovic si dimostra un maestro nel sopravvivere, anche quando non domina.

La consistenza di Sinner: un salto verso la maturità

Jannik Sinner non sorprende più per la spettacolarità del suo gioco, ma per la sua capacità di lasciare poco spazio agli avversari. Contro Ben Shelton non c’è stata suspense, né accelerazioni mozzafiato: solo gestione, controllo e una sensazione di superiorità che non è più episodica, ma strutturale.

Il suo tennis è diventato economico nel senso più nobile del termine: spreca poco, rischia quando è necessario e commette pochissimi errori. Non c’è frenesia, né la necessità di dimostrare qualcosa. È il segnale più evidente di una maturità definitiva: Sinner non gioca più solo per vincere il punto, ma per vincere la partita.

Musetti: talento straordinario, ma il corpo tradisce

Al contrario, Lorenzo Musetti rappresenta il paradosso più doloroso del torneo. Per due set contro Djokovic, ha espresso il tennis più bello e completo visto a Melbourne: efficace, lucido e feroce quando serviva. Stava vincendo perché era più forte, non perché Djokovic fosse in giornata no. Poi, come troppo spesso accade nella sua carriera, è intervenuto il fisico.

Tre appuntamenti chiave – Montecarlo, Roland Garros e Australian Open – tre stop importanti, sempre nella stessa zona del corpo e sempre nei momenti decisivi. Il rischio è che Musetti resti intrappolato nella narrazione del talento straordinario che non riesce a completare l’opera. Il problema non è tecnico, né mentale. È strutturale. E se non verrà affrontato in modo radicale, rischia di pesare più di qualsiasi limite tattico.

Djokovic: resilienza e istinto di sopravvivenza

In mezzo, come sempre, c’è Novak Djokovic. Arriva in semifinale senza aver convinto appieno, senza aver dominato e con una buona dose di fortuna. Ma pensare che questo lo renda meno pericoloso è l’errore che il circuito commette da vent’anni.

Djokovic non è più invincibile sul piano fisico, né onnipotente nello scambio, ma resta il miglior interprete del caos. Sa sopravvivere, sa aspettare e sa sfruttare ogni spiraglio. Anche quando il torneo sembra sfuggirgli, lui rimane lì. Eppure, per una volta, la sensazione è diversa: la semifinale con Sinner non appare come un’incognita totale, ma come un esame di maturità che l’azzurro affronta da favorito. Non per i precedenti, non per il blasone, ma per il livello espresso. Sinner oggi sembra avere più soluzioni, più continuità e più solidità mentale. Djokovic ha l’esperienza, certo, ma anche più dubbi che certezze.

Il cammino verso la semifinale

Djokovic è approdato in semifinale dopo il ritiro di Musetti per un infortunio alla gamba destra, quando l’italiano era avanti due set a zero (6‑4, 6‑3, 1‑3).

Il serbo ha ammesso di essere stato “fortunato questa volta” e ha espresso empatia verso Musetti, definendo triste un epilogo in cui l’azzurro stava chiaramente giocando meglio. Djokovic ha inoltre superato il record di vittorie a Melbourne Park detenuto da Roger Federer, raggiungendo la semifinale con la sua centotreesima vittoria nel torneo.