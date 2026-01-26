La Juventus ha imposto il proprio ritmo contro il Napoli, mentre Roma e Milan si sono neutralizzate all’Olimpico. L’Inter, dal canto suo, approfitta di questi risultati per rafforzare la propria leadership in Serie A.

La Juventus cala il tris sul Napoli

All’Allianz Stadium, la Juventus ha superato il Napoli con un netto 3‑0. La squadra bianconera ha messo in mostra una prestazione solida e concreta, dominando l’incontro. La prima marcatura è stata siglata da Jonathan David, pienamente recuperato, che ha aperto le marcature. Il raddoppio è arrivato grazie a Yildiz, il cui gol è stato favorito da un errore difensivo di Juan Jesus.

A chiudere il punteggio è stato Kostic con una rete che ha fissato il risultato finale. Il tecnico Spalletti ha avuto parole di elogio per il giovane Yildiz, definendolo “alieno”.

Roma e Milan si annullano, l’Inter allunga

All’Olimpico, la partita tra Roma e Milan si è conclusa con un pareggio per 1‑1. La squadra rossonera è passata in vantaggio grazie a De Winter, abile a sfruttare un calcio d’angolo. La Roma è riuscita però a ristabilire la parità con un calcio di rigore trasformato da Pellegrini. Questo risultato, unito alla vittoria della Juventus, ha permesso all’Inter di ampliare il proprio vantaggio in vetta alla classifica.

Contesto e conseguenze della giornata

La vittoria della Juventus contro il Napoli rappresenta un segnale importante nella lotta per le posizioni di vertice del campionato.

Il pareggio tra Roma e Milan, invece, ha rappresentato un rallentamento per entrambe le squadre, che vedono così allontanarsi la possibilità di agganciare le prime posizioni. L’Inter, beneficiando di questi esiti, ha consolidato ulteriormente il proprio primato.

La fuga dell’Inter in testa alla classifica

L’Inter ha ulteriormente rafforzato la propria leadership in Serie A. La squadra nerazzurra ha ottenuto una vittoria per 1‑0 contro il Lecce, grazie alla rete decisiva di Esposito al minuto settantotto, siglata su ribattuta. Questo successo ha portato il vantaggio della capolista a sei punti sul Milan e sul Napoli, confermando la sua posizione di forza nella corsa allo scudetto.