Jannik Sinner si prepara ad affrontare Eliot Spizzirri nel terzo turno degli Australian Open di Melbourne. Il match è in programma per sabato 24 gennaio sulla Rod Laver Arena, ma l’orario non è ancora stato comunicato dagli organizzatori del torneo.

Attesa per la programmazione ufficiale

Al momento, non sono state fornite indicazioni precise sull’orario del match tra Sinner e Spizzirri. La sessione (diurna o serale) e l’orario di inizio saranno stabiliti dagli organizzatori e comunicati in seguito. L’alternanza tra i principali protagonisti del torneo, come Novak Djokovic e Jannik Sinner, potrebbe influenzare la programmazione.

Non ci sono però conferme ufficiali sulla fascia oraria del match dell’azzurro.

Il percorso di Sinner nel torneo

Jannik Sinner ha raggiunto il terzo turno dopo aver superato James Duckworth in tre set. Il suo prossimo avversario sarà Eliot Spizzirri, una nuova sfida per l’italiano agli Australian Open. La scelta degli orari delle partite dipende da diversi fattori, tra cui esigenze televisive, logistiche e la presenza di altri big del torneo come Djokovic.

Per conoscere l’orario esatto della sfida tra Sinner e Spizzirri sarà necessario attendere le comunicazioni ufficiali degli organizzatori degli Australian Open.