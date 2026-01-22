Lorenzo Sonego ha subito un notevole calo nel ranking ATP in seguito alla sua eliminazione al secondo turno degli Australian Open 2026, dove è stato sconfitto nel derby italiano da Lorenzo Musetti. Il tennista torinese, che nel 2025 aveva raggiunto i quarti di finale a Melbourne, ha visto dimezzare i punti guadagnati, con un impatto significativo sulla sua posizione in classifica.

La discesa nel ranking ATP

Nel 2025, Sonego aveva guadagnato 400 punti grazie al suo risultato agli Australian Open. Quest’anno, l’eliminazione al secondo turno gli ha fruttato solo 50 punti, portando a una perdita netta di 350 punti.

Di conseguenza, è sceso dalla 40ª posizione (con 1.240 punti nella classifica ufficiale del 19 gennaio) alla 60ª posizione, con 890 punti nella graduatoria live, ancora in fase di aggiornamento durante il torneo.

Implicazioni della perdita di punti

Il passaggio dal 40° al 60° posto rappresenta un ridimensionamento per Sonego, che non è riuscito a difendere i punti ottenuti l’anno precedente. Questa caduta di venti posizioni nel ranking ATP evidenzia la difficoltà nel confermare i risultati dell'anno precedente.

La situazione attuale nel ranking ATP

All’inizio della stagione 2026, il ranking ATP vede Carlos Alcaraz al primo posto con 12.050 punti, seguito da Jannik Sinner con 11.500 punti. Lorenzo Musetti si trova al settimo posto con 3.990 punti, mentre Sonego, dopo questo calo, occupa la 60ª posizione con 890 punti.

Questa situazione mette in luce la volatilità del ranking ATP, specialmente nei tornei del Grande Slam, dove i punti in palio sono numerosi e la difesa dei risultati precedenti può causare variazioni significative nelle classifiche.