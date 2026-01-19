La seconda giornata del tabellone femminile agli Australian Open 2026 ha visto brillare alcune delle principali favorite: Iga Swiatek, Coco Gauff e Mirra Andreeva hanno conquistato il passaggio al secondo turno, mentre Magdalena Frech affronterà Jasmine Paolini.

Swiatek, Gauff e Andreeva superano il primo turno

Iga Swiatek, seconda testa di serie, ha superato la qualificata cinese Yue Yuan con il punteggio di 7-6(5) 6-3 in un’ora e cinquantasette minuti, mostrando solidità nei momenti decisivi.

Coco Gauff, terza favorita, ha liquidato l’uzbeka Kamilla Rakhimova 6-2 6-3 in un’ora e quaranta minuti, confermando il suo ottimo stato di forma.

Mirra Andreeva ha invece dovuto rimontare dopo aver perso il primo set contro Donna Vekic, imponendosi 4-6 6-3 6-0 in un’ora e cinquantacinque minuti, grazie a una reazione decisa e incisiva.

Frech sfida Paolini al secondo turno

Magdalena Frech ha dominato la slovena Veronika Erjavec con un netto 6-1 6-1 in un’ora e tre minuti, guadagnandosi così l’incontro di secondo turno contro l’italiana Jasmine Paolini.

I precedenti tra Paolini e Frech

Quello tra Paolini e Frech sarà il terzo confronto: nel 2023 al Mutua Madrid Open la vittoria andò alla polacca per 6-2 6-3, mentre qualche mese dopo, al torneo WTA di Cleveland, si impose la toscana con un netto 6-1 6-3. Il match in programma a Melbourne si preannuncia dunque equilibrato e interessante.