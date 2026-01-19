Mattia Bellucci è pronto per il debutto all’Australian Open, dove affronterà Casper Ruud nel primo turno. L’incontro si terrà sulla Margaret Court Arena, uno dei campi principali del torneo.

La sfida tra Bellucci e Ruud

Il match vedrà opposti Mattia Bellucci, tennista di Busto Arsizio, e il norvegese Casper Ruud. Per l’azzurro si tratta della prima partecipazione agli Australian Open. Ruud, invece, è tra i giocatori più accreditati del torneo.

Le dichiarazioni pre-partita

Bellucci ha dichiarato: “Non arrivo da un periodo di forma ottimale, ma sono fiducioso per questo torneo”.

Il suo obiettivo stagionale è migliorare la propria classifica, dopo aver toccato il suo best ranking (numero 63) nel luglio scorso. In passato, ha ottenuto una vittoria contro un top ten, battendo Daniil Medvedev (allora numero sette) a Rotterdam, risultato che gli ha aperto le porte della sua prima semifinale ATP.

Ruud, favorito sulla carta, ha dimostrato grande solidità nei tornei del Grande Slam, anche se il suo rendimento recente è stato altalenante.

Un confronto inedito

Non ci sono precedenti tra i due giocatori, il che rende l’incontro una prima assoluta.

Le aspettative per il match

La partita tra Bellucci e Ruud rappresenta un test importante per l’azzurro, che si misura con un avversario di grande esperienza. La sua determinazione e la voglia di crescere si confronteranno con la solidità del norvegese, in una sfida che si preannuncia intensa.