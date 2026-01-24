Nadia Battocletti si prepara a tornare protagonista al Campaccio Cross Country, l'evento in programma domenica 25 gennaio sui pratoni di San Giorgio su Legnano. L'obiettivo è replicare il successo ottenuto dodici mesi fa. La campionessa in carica, reduce dalla vittoria alla BOclassic del 31 dicembre e attuale leader del World Cross Country Tour, si conferma tra le atlete più attese per la 69ª edizione di questa tappa Gold del circuito internazionale.

La sfida femminile

La principale avversaria di Battocletti sarà la burundese Francine Niyomukunzi, vincitrice dell'edizione 2024.

A completare il gruppo delle contendenti figurano Micheline Niyomahoro ed Elvanie Nimbona, quest'ultima recentemente naturalizzata italiana. In sede di presentazione, Battocletti ha espresso le sue sensazioni: “Non ho una idea di tattica ma spero che la gente si diverta quanto noi a correrla. Il Campaccio è il cross a cui ho partecipato di più, già da piccolina ho vinto tutte le categorie, lo scorso anno anche quella delle assolute, sono felicissima di esserci ancora”.

Il contesto e le motivazioni

La data della gara è stata posticipata rispetto alla tradizione dell'Epifania, una scelta dettata dai Mondiali di cross svoltisi il 10 gennaio a Tallahassee. Battocletti, detentrice dell'argento olimpico e mondiale nei 10.000 metri, arriva al Campaccio in un momento di forma eccezionale.

Oltre al successo alla BOclassic, ha recentemente conquistato il titolo europeo di cross e guida la classifica generale del World Cross Country Tour.

Nella competizione maschile, i favoriti includono il burundese Celestin Ndikumana, secondo classificato lo scorso anno, il ruandese Yves Nimubona, l'ugandese Dolphine Chelimo e altri atleti africani. Per l'Italia, spicca la presenza di Ala Zoghlami.

Storia e prestigio del Campaccio

Il Campaccio Cross Country, giunto alla sua 69ª edizione, si conferma come una delle corse campestri più antiche e prestigiose d'Italia, rappresentando una tappa fondamentale del World Athletics Cross Country Tour. L'edizione 2026 si terrà il 25 gennaio a San Giorgio su Legnano.

L'evento, presentato a Milano nella sede di Banco BPM, vanta un forte legame con il territorio e un riconoscimento storico a livello internazionale.

La manifestazione è organizzata dall’US Sangiorgese, realtà attiva dal 1957, e ha ottenuto importanti riconoscimenti come la Heritage Plaque di World Athletics e lo standard Athletics for a Better World Bronze, a testimonianza dell'impegno nella sostenibilità.