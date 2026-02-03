Mercoledì 4 febbraio, due giorni prima della cerimonia d’apertura, prenderà il via la partecipazione alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. In programma la prima prova cronometrata della discesa libera maschile, lo slittino e il round robin del doppio misto di curling.

Le gare in programma

Alle ore 11.30 sulla pista Stelvio di Bormio si svolgerà la prima prova cronometrata della discesa libera maschile. In serata, a partire dalle ore 19.05, si terrà la prima sessione del round robin del doppio misto di curling, con le sfide Svezia‑Corea del Sud, Gran Bretagna‑Norvegia, Canada‑Cechia ed Estonia‑Svizzera.

Subito dopo, dalle ore 19.30, prenderanno il via le prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino.

Come seguire le gare

Non è prevista alcuna diretta televisiva per le gare di domani. Tuttavia, sarà possibile seguirle in streaming: Eurosport1 e DAZN trasmetteranno sci alpino e la sfida Gran Bretagna‑Norvegia di curling, mentre Discovery Plus e HBO Max offriranno sci alpino e curling. Inoltre, OA Sport garantirà una diretta live testuale per sci alpino e slittino.

Copertura televisiva e streaming delle Olimpiadi

La Rai offrirà una copertura in chiaro a partire dal 7 febbraio, con Rai 2 e RaiSportHD che trasmetteranno le principali gare, mentre RaiPlay garantirà lo streaming gratuito. Per una copertura integrale, Eurosport sarà disponibile tramite Discovery+, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channels.