Taylor Fritz ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale dell’Australian Open, battendo Stan Wawrinka in quattro set. L’americano, numero nove del mondo, affronterà nel prossimo turno Lorenzo Musetti.

Fritz supera Wawrinka e avanza

Il tennista statunitense ha avuto la meglio sullo svizzero quarantunenne con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4, 6-4. Con questa vittoria, Fritz si qualifica per gli ottavi di finale e attende ora il vincente tra Lorenzo Musetti e il suo avversario del terzo turno.

Shelton avanza e riflette sul caldo

Anche Ben Shelton, numero sette del ranking ATP, ha superato il turno eliminando Valentin Vacherot in tre set (6-4, 6-4, 7-6).

"Il recupero sarà la cosa più importante", ha ammesso Shelton, sottolineando l’impatto delle condizioni ambientali: "senza il tetto, non sono sicuro che sarei arrivato fino in fondo".

Musetti conquista gli ottavi dopo una maratona

Lorenzo Musetti ha raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale al primo Slam stagionale, superando Tomas Machac in cinque set (5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2) in una battaglia durata circa quattro ore e mezza. Il tennista azzurro ha dimostrato grande maturità e resistenza, gestendo con lucidità i momenti decisivi del match. Ora attende il vincente tra Fritz e Wawrinka per un posto nei quarti.