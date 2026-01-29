Jurij Bellobuono ha lanciato un messaggio chiaro alla vigilia della sfida contro l’Ungheria, valida per il passaggio del turno agli Europei 2026 di calcio a 5: “È a tutti gli effetti come un ottavo di finale – ha spiegato –. Può essere il match della svolta, quello che può farci sognare: ma pensiamo un passo alla volta. Entreremo in campo per vincere, daremo tutto quello che abbiamo per ottenere il risultato”.

Il contesto della partita

L’Italia arriva a questa partita dopo il convincente successo per 4‑0 sulla Polonia, risultato che ha interrotto un digiuno di vittorie agli Europei lungo quasi dieci anni.

Bellobuono ha sottolineato l’importanza di quel successo, ricordando come Alex Merlim, nel cuore dello spogliatoio, abbia fatto notare che erano passati dieci anni dall’ultima affermazione in una fase finale europea: “Quando ce l’hanno detto eravamo quasi increduli. Ma quando Merlim parla riesce a trasferirti quella voglia, quella ‘cazzimma’ come diciamo a Napoli, in più per vincere. E in campo si è vista tutta la carica e la fiducia che avevamo. Con la Polonia abbiamo fatto una prestazione bellissima”.

La fiducia nel lavoro e la mentalità del gruppo

Bellobuono ha poi evidenziato il lavoro svolto dalla squadra e dallo staff tecnico: “Da un anno e mezzo stiamo facendo un grande lavoro. Nel corso del tempo abbiamo ottenuto risultati importanti che non hanno fatto altro che aumentare la fiducia nel lavoro svolto.

Personalmente, cerco di prendere ogni insegnamento suo, di Musumeci, di Merlim, di tutti i grandi giocatori, come ispirazione, per poi riportare tutto in campo. La vittoria con la Polonia ci ha dato morale: siamo una squadra che ha fame di risultati e voglia di dire la propria all’interno di questa competizione”.

La posta in palio e la situazione nel girone

La sfida contro l’Ungheria, in programma questa sera alle ore 20.30, rappresenta un vero e proprio spareggio per il passaggio del turno. Grazie alla differenza reti favorevole (0 per l’Italia contro ‑2 per l’Ungheria), agli Azzurri potrebbe bastare anche un pareggio per qualificarsi ai quarti di finale. La partita si giocherà alla Tivoli Arena di Lubiana e sarà trasmessa in diretta su RaiSport.

La vittoria contro la Polonia ha dato nuova energia all’Italia, ma il cammino non è ancora concluso: la qualificazione alla fase a eliminazione diretta passa da questa sfida decisiva.