La seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Coppa del Mondo, in programma giovedì mattina a Crans‑Montana, è stata cancellata a causa dell’abbondante nevicata notturna che ha reso impraticabile la pista. La decisione degli organizzatori ha privato le atlete dell’ultimo test in vista della gara ufficiale.

Le conseguenze della cancellazione

La cancellazione della prova ha interessato tutte le atlete iscritte, incluse le italiane Sofia Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano, Nicol e Nadia Delago, Elena Curtoni, Roberta Melesi e Asja Zenere.

Questo annullamento rappresenta una perdita significativa per la preparazione delle azzurre e delle altre protagoniste internazionali, a pochi giorni dalla discesa di venerdì.

Situazione dopo la prima prova

Rimane quindi valido unicamente il risultato della prima prova cronometrata, disputata mercoledì. In tale sessione, Nicol Delago ha ottenuto il settimo tempo, a 0"93 dall’austriaca Nina Ortlieb, che ha guidato la classifica della giornata. Laura Pirovano si è piazzata sedicesima, seguita da Sofia Goggia, Nadia Delago, Elena Curtoni, Federica Brignone, Asja Zenere e Roberta Melesi. Il tracciato era stato precedentemente accorciato a causa del vento.

Crans‑Montana: una pista amica delle azzurre

La località di Crans‑Montana vanta una tradizione favorevole per le sciatrici italiane. Sofia Goggia ha ottenuto diverse vittorie in discesa, Federica Brignone vanta numerosi podi e successi, e anche Marta Bassino ed Elena Curtoni hanno lasciato il loro segno in passato. L’attenzione è ora focalizzata sulla gara ufficiale di venerdì, un appuntamento cruciale in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026.