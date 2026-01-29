La Benetton Treviso è chiamata a una svolta decisiva nella sua stagione di United Rugby Championship. La squadra veneta, reduce da una sconfitta contro Cardiff che l’ha estromessa dalla zona playoff, si prepara ad affrontare gli Scarlets questo fine settimana sul proprio terreno di Monigo. L’obiettivo è chiaro: ottenere una prestazione convincente per rilanciare le ambizioni di classifica.

Il tallonatore Bautista Bernasconi ha evidenziato la criticità del match, sottolineando le caratteristiche degli avversari: “Loro sono una squadra che gioca usando molto il piede e vogliono conquistare il territorio.

Perciò, rispetto alla partita contro Cardiff, sappiamo di dover migliorare il gioco aereo e la conquista del territorio se vogliamo fare una bella partita”. Bernasconi ha poi aggiunto un focus sulla mischia, aspetto fondamentale contro le squadre gallesi: “Sappiamo che sono una squadra a cui piace farsi sentire in mischia, aspetto comune a tutte le squadre gallesi. Sarà una bella sfida, come è stata la settimana scorsa, e noi del pack dovremo approcciarla allo stesso modo”.

La determinazione del gruppo è palpabile, come confermato da Bernasconi: “Ogni partita è da vincere. Ancora di più quando giochiamo a Monigo davanti ai nostri tifosi. A livello di mentalità siamo tutti sulla stessa pagina e con lo stesso desiderio di portare a casa la vittoria.

È una partita molto importante per la nostra stagione e la approcceremo nel giusto modo”.

Situazione attuale e obiettivi

La Benetton, che ha recentemente subito una sconfitta contro Cardiff perdendo il punto di bonus all’ultimo secondo, si trova ora a due punti dalla top otto. Il confronto con gli Scarlets assume quindi un carattere cruciale per rientrare nella corsa ai playoff. La situazione è ulteriormente complicata dall’annuncio dell’addio a fine stagione dell’allenatore Calum MacRae e dall’imminente inizio del Sei Nazioni, che rendono i prossimi due mesi decisivi per il futuro tecnico e sportivo della squadra.

Precedenti e calendario

Gli Scarlets, nonostante una classifica deficitaria con sole tre vittorie, hanno mostrato segnali di ripresa vincendo due delle ultime quattro partite.

Storicamente, i gallesi rappresentano un avversario ostico per i biancoverdi, in particolare nella mischia, come sottolineato da Bernasconi. Il match è in programma sabato 30 gennaio 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Comunale di Monigo, valido per l’undicesimo turno dell’URC. Un appuntamento che potrebbe rappresentare una svolta per la stagione dei trevigiani.