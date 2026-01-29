Fabio Quartararo è al centro di una svolta di mercato che potrebbe segnare la fine di un sodalizio durato dal 2019. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, il campione del mondo 2021 sarebbe pronto a lasciare la Yamaha per approdare alla Honda HRC con un contratto biennale valido per il 2027 e il 2028.

Un addio alla Yamaha

Il rapporto tra Quartararo e Yamaha, che ha portato il pilota francese a conquistare il titolo iridato nel 2021, sembra giunto a un punto di rottura. Le stagioni recenti, caratterizzate da risultati deludenti, avrebbero spinto il pilota nizzardo a valutare un cambio di casacca.

La notizia, rilanciata da Motorsport.com, parla di un accordo già definito con la Honda per il biennio 2027‑2028.

Implicazioni per il mercato piloti Honda

La possibile partenza di Quartararo apre scenari complessi per la Honda. Attualmente, Joan Mir e Luca Marini sono in scadenza nel 2026 e non è chiaro se saranno confermati. Nel frattempo, si fanno largo i nomi di Pedro Acosta e Jorge Martin come possibili compagni di squadra del francese nel team HRC.

Contesto e prospettive future

Il Mondiale MotoGP 2026 è ancora da disputare, ma il mercato piloti si muove già in vista del nuovo regolamento tecnico previsto per il 2027. Quartararo, con 11 vittorie, 32 podi e 21 pole position in Yamaha, rappresenta un tassello di rilievo in questo puzzle di trattative e strategie.

Le dichiarazioni del pilota

Quartararo ha dichiarato di non giurare amore eterno alla Yamaha e di voler guardare al proprio bene e al proprio futuro professionale. Ha affermato: “L’unica cosa che può convincermi è salire in sella e sentire che sono veloce e che mi diverto”. Le sue ambizioni, unite alla scarsa competitività della M1, alimentano l’ipotesi di un addio imminente.