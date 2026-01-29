Tyson Fury è pronto a tornare sul ring. L’11 aprile segna la data del suo incontro con Arslanbek Makhmudov, un evento-show che si terrà nel Regno Unito e sarà trasmesso in diretta su Netflix. La notizia, confermata da Londra, giunge dopo l’ennesimo ritiro annunciato dal pugile inglese un anno fa, periodo durante il quale ha ripreso gli allenamenti in Thailandia in vista del suo ritorno.

Il ritorno del campione

Fury aveva precedentemente deciso di ritirarsi dall’attività agonistica a seguito delle sconfitte consecutive contro Oleksandr Usyk. Ora, tuttavia, ha scelto di rimettere i guantoni: “È ufficiale: sono tornato a fare quello che amo e che devo fare.

Sono emozionato di essere tornato. Il mio cuore è sempre stato e sempre sarà nella boxe. Qualcuno vada a dire al re che l’asso è tornato!”, ha dichiarato il pugile tramite i suoi canali social.

Dettagli dell’incontro

L’evento è fissato per l’11 aprile nel Regno Unito, sebbene la sede precisa non sia ancora stata ufficializzata. La trasmissione in diretta sarà curata da Netflix. Fury, che vanta un record di 34 vittorie in 37 incontri e due titoli mondiali conquistati, si prepara a risalire sul ring dopo un anno di inattività.

Il suo avversario, Arslanbek Makhmudov, nato in Russia ma cittadino canadese, è un pugile di 1,98 metri con un record di 21 vittorie e 2 sconfitte.

Significato sportivo dell’evento

Il match tra Fury e Makhmudov rappresenta un ritorno strategico per il pugile britannico, con l’obiettivo di rilanciare la sua carriera dopo le recenti sconfitte. L’incontro, trasmesso da Netflix, segna anche l’ingresso della piattaforma nel mondo del pugilato dal vivo nel Regno Unito, offrendo una vetrina globale a un evento che unisce spettacolo e sport.

Per Makhmudov, questo confronto rappresenta un’opportunità di grande visibilità contro un campione di fama mondiale. Il suo record di 21 vittorie e 2 sconfitte lo qualifica come un avversario temibile, ma il confronto con Fury costituisce un significativo salto di qualità nella sua carriera.