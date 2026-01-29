La norvegese Ingrid Laate si è affermata al comando del Provisional Competition Round (PCR) a Seefeld, aprendo il weekend di Coppa del Mondo femminile di combinata nordica. Laate si è confermata la migliore saltatrice in gara, ottenendo la misura di 95,5 metri sul trampolino HS109, che le è valso 103,9 punti.

Prestazione di rilievo sul trampolino

La performance di Laate la posiziona in netto vantaggio. Alle sue spalle si è piazzata l’americana Alexa Brabec, seguita dall’austriaca Katharina Gruber e dalla slovena Ema Volavšek. La leader della Coppa del Mondo, Ida Marie Hagen, ha invece registrato un distacco superiore al minuto, evidenziando la superiorità della norvegese nel segmento di salto.

Le italiane in difficoltà

Tra le atlete italiane, Daniela Dejori è risultata la migliore, classificandosi ventiquattresima con un distacco di oltre tre minuti. Veronica Gianmoena ha concluso subito dietro di lei, mentre Greta Pinzani ha terminato in ventottesima posizione, confermando le difficoltà delle azzurre in questa fase della competizione.

Contesto e prospettive

Il PCR, fase preliminare che stabilisce l’ordine di partenza per il segmento di fondo in caso di annullamento del salto ufficiale, ha visto la netta affermazione di Laate. La sua performance odierna la proietta come una delle principali favorite per le gare del weekend, consolidando la sua eccellente forma sul trampolino.

Conferma del dominio nei PCR

La leadership di Ingrid Laate nei Provisional Competition Round non rappresenta un evento isolato. La giovane norvegese aveva già dimostrato la sua abilità dominando il PCR di Oberhof e vincendo entrambi i PCR disputati nella tappa di Otepää. Questi risultati rafforzano la sua reputazione come miglior saltatrice del circuito femminile di combinata nordica.