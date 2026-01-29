La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) ha ufficializzato la lista delle atlete italiane convocate per la tappa di Coppa del Mondo a Crans Montana. La selezione comprende nomi di spicco come Sofia Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Asja Zenere e Roberta Melesi.

Crans Montana si conferma un appuntamento cruciale per la squadra italiana, storicamente teatro di significativi successi per le azzurre. La località svizzera vanta un palmarès di rilievo per le sciatrici italiane, che qui hanno collezionato numerosi podi e vittorie nelle diverse discipline della Coppa del Mondo.

I risultati storici delle italiane a Crans Montana

In particolare, Federica Brignone ha dimostrato una notevole predilezione per le prove di combinata, con quattro vittorie (2017, 2018, 2019, 2020) e un totale di nove podi. Sofia Goggia ha brillato in discesa, conquistando il primo posto nel 2019, due volte nel 2021 e nel 2023, a cui si aggiunge un terzo posto nel 2022. Marta Bassino ha ottenuto una vittoria in discesa nel 2024, mentre Elena Curtoni vanta un secondo posto in supergigante nel 2017 e un terzo posto in discesa nel 2021.

Le atlete italiane in gara

La squadra italiana si presenta a Crans Montana con un gruppo altamente competitivo e profondamente motivato. Le atlete selezionate dalla FISI sono pronte ad affrontare le sfide tecniche della pista svizzera, che negli anni ha rappresentato un terreno fertile per i grandi successi dello sci alpino femminile italiano.

Questa tappa di Coppa del Mondo a Crans Montana segna un momento fondamentale della stagione. Le azzurre mirano a confermare il loro elevato valore tecnico e ad arricchire ulteriormente il già prestigioso palmarès della squadra nazionale.