Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha espresso a Roma un vivo apprezzamento per il giovane talento Vergara, sottolineando l’importanza di valorizzare i calciatori italiani emergenti. Interpellato sulle ragioni che spingono molti club di Serie A a privilegiare l’impiego di giocatori stranieri, Buonfiglio ha dichiarato: “Non ho la presunzione di ragionare come i presidenti che sono degli imprenditori, i quali, oltre all’obiettivo sportivo, hanno anche un obiettivo economico per far quadrare i conti”.

Pur riconoscendo le dinamiche imprenditoriali, Buonfiglio ha aggiunto: “Dal punto di vista della mentalità sportiva, invece, ho visto il Napoli e Vergara mi ha entusiasmato.

Forse vale la pena investire di più sui settori giovanili, magari codificando che almeno tre under 21-22 debbano giocare tutte le partite. È un’idea…”.

Il contesto della proposta

La riflessione del presidente del Coni si inserisce in un dibattito acceso sul calcio italiano, spesso criticato per la limitata presenza di giovani talenti nazionali nei team di vertice. Buonfiglio, pur comprendendo le esigenze economiche delle società, auspica un cambiamento culturale che ponga al centro la crescita interna e la formazione dei giovani atleti.

Un’idea per il futuro del calcio italiano

La proposta di introdurre una norma che imponga la presenza in campo di almeno tre giocatori under 21-22 rappresenta un tentativo concreto di incentivare i club a investire nei propri vivai e a concedere maggiore spazio ai giovani.

L’entusiasmo suscitato da Vergara nel presidente del Coni assume così il valore di simbolo per una potenziale svolta nel sistema calcistico nazionale.

Il ruolo dei settori giovanili in Italia

L’investimento nei settori giovanili va oltre la mera formazione sportiva, configurandosi come un pilastro per la crescita complessiva dei giovani. Un ambiente calcistico che valorizza i propri talenti contribuisce non solo a rafforzare la nazionale, ma anche a costruire un percorso educativo e di sviluppo per le future generazioni di calciatori.