Federica Brignone si prepara a tornare sulla velocità pura mercoledì 28 gennaio a Crans‑Montana, teatro della prima prova cronometrata della discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2025‑2026. La fuoriclasse valdostana, reduce da un grave infortunio occorso ad aprile e rientrata in gara lo scorso 20 gennaio nel gigante di Kronplatz, affronterà la pista con il pettorale numero uno.

Il programma della prima prova

La partenza per Brignone è fissata alle ore 10.30. Inserita nel secondo sottogruppo di merito, la sua partenza anticipata è garantita, salvo imprevisti.

Il programma tecnico prevede che le prime cinque atlete prendano il via a intervalli di due minuti. Dalla sesta concorrente in poi, gli intervalli si ridurranno a un minuto e quindici secondi, con pause di due minuti e quindici secondi dopo i numeri 15, 30 e 45. La prova non godrà di copertura televisiva o streaming; la diretta testuale sarà disponibile su OA Sport.

Contesto della tappa di Coppa del Mondo

La tappa di Crans‑Montana rappresenta l’ultimo confronto diretto tra le migliori velociste del Circo Bianco prima delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Il calendario femminile prevede la discesa libera venerdì 30 gennaio, con partenza alle ore 10.00, seguita dal superG sabato 31 gennaio, con inizio alle ore 11.00. Le prove cronometrate si svolgeranno mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, offrendo un'anteprima cruciale delle condizioni e delle prestazioni in vista degli appuntamenti clou.