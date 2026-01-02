La Fiorentina è pronta ad accogliere Manor Solomon, esterno israeliano classe ’99 di proprietà del Tottenham. Il giocatore è atteso a Firenze per le visite mediche e la firma del contratto. L’operazione, il primo colpo del mercato invernale viola, prevede un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai dieci milioni di euro.

I dettagli dell’operazione

Solomon, reduce da un prestito al Villarreal, arriverà a Firenze per completare l’accordo con la Fiorentina. L’operazione è strutturata come un prestito con diritto di riscatto, stimato intorno ai dieci milioni di euro.

Contesto e prospettive del trasferimento

Il trasferimento di Solomon rappresenta il primo rinforzo ufficiale per la Fiorentina nella sessione di mercato di gennaio. L’esterno, classe ’99, è atteso a Firenze per le visite mediche e la firma, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo viola. L'arrivo di Solomon potrebbe dare nuova linfa all'attacco.

L’accordo con il Tottenham è ormai definito e prevede un prestito con opzione di acquisto a dieci milioni di euro. In caso di riscatto, il giocatore firmerà un contratto fino al 2030, con uno stipendio netto annuo vicino ai due milioni di euro, dimezzato fino a giugno.