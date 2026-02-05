Si è conclusa la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Villaggio Olimpico di Milano, parte del cluster milanese dei Giochi invernali Milano‑Cortina. Il Capo dello Stato ha pranzato con gli atleti e visitato la palazzina F, accompagnato dal numero uno del Coni, Luciano Buonfiglio, dal presidente della Fondazione dei Giochi, Giovanni Malagò, dal sindaco di Milano Beppe Sala e dal presidente della Regione Attilio Fontana.

Il programma della visita presidenziale

La visita del Presidente Mattarella ha previsto un pranzo conviviale con gli atleti, un momento di confronto diretto con i protagonisti delle prossime competizioni.

Successivamente, il Capo dello Stato ha effettuato un tour della palazzina F, incontrando le figure istituzionali presenti. Al termine del programma, Mattarella ha lasciato il Villaggio Olimpico.

Prossimi impegni e significato istituzionale

La giornata del Presidente prosegue con ulteriori appuntamenti istituzionali legati all'evento olimpico Milano‑Cortina. In serata, è in programma una cena offerta dalla presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, ai Capi di Stato presso la Fabbrica del Vapore a Milano. La presenza del Capo dello Stato sottolinea l'importanza istituzionale e sportiva dell'appuntamento olimpico, in vista della cerimonia di apertura prevista per domani.