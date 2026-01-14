La Roma ha deciso di accelerare le operazioni di mercato: è in via di definizione l’accordo con l’Aston Villa per il trasferimento di Donyell Malen, attaccante olandese, in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore è atteso in giornata nella Capitale, mentre Robinio Vaz, altro nuovo acquisto, è arrivato ieri e oggi sosterrà le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto.

Malen alla Roma: i dettagli dell’operazione

L’accordo tra la Roma, l’Aston Villa e Donyell Malen è in fase avanzata. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore è atteso nella Capitale in giornata, dove completerà le visite mediche e firmerà il contratto.

Mercato Roma: le tempistiche

L’accelerazione sul mercato arriva all’indomani dell’eliminazione della Roma dalla Coppa Italia. Il club giallorosso ha deciso di reagire prontamente, chiudendo l’operazione per Malen e portando a Trigoria anche Robinio Vaz, arrivato ieri e già impegnato oggi nelle visite mediche.

