La Lega Serie A ha comunicato il calendario degli anticipi e posticipi per la ventitreesima e la ventiquattresima giornata di campionato, che si disputeranno tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio.

Il programma della 23ª giornata

Il turno si aprirà venerdì 30 gennaio con Lazio‑Genoa alle 20.45. Sabato 31 gennaio si giocheranno Pisa‑Sassuolo alle 15.00, Napoli‑Fiorentina alle 18.00 e Cagliari‑Verona alle 20.45. Domenica 1° febbraio sarà la volta di Torino‑Lecce alle 12.30, Como‑Atalanta alle 15.00, Cremonese‑Inter alle 18.00 e Parma‑Juventus alle 20.45.

Lunedì 2 febbraio è in programma Udinese‑Roma alle 20.45, mentre martedì 3 febbraio chiuderà il turno Bologna‑Milan alle 20.45.

La 24ª giornata e il rinvio di Milan-Como

La ventiquattresima giornata inizierà venerdì 6 febbraio con Verona‑Pisa alle 20.45. Sabato 7 febbraio si disputeranno Genoa‑Napoli alle 18.00 e Fiorentina‑Torino alle 20.45. Domenica 8 febbraio si giocheranno Bologna‑Parma alle 12.30, Lecce‑Udinese alle 15.00, Sassuolo‑Inter alle 18.00 e Juventus‑Lazio alle 20.45. Lunedì 9 febbraio chiuderanno il turno Atalanta‑Cremonese alle 18.30 e Roma‑Cagliari alle 20.45. La partita Milan‑Como è stata rinviata a data da destinarsi.

Il motivo del rinvio

Il rinvio di Milan‑Como è dovuto all’indisponibilità dello Stadio Giuseppe Meazza, che sarà impegnato per la cerimonia di apertura dei XXV Giochi olimpici invernali Milano‑Cortina 2026.

Il calendario conferma la consueta programmazione delle partite su nove fasce orarie nel weekend, con un anticipo il venerdì sera, tre il sabato, cinque la domenica e un posticipo il lunedì sera. La decisione di rinviare Milan‑Como è stata presa per motivi logistici legati all’evento olimpico e non influisce sul resto del calendario.