La semifinale degli Australian Open 2026 vedrà contrapposti Jannik Sinner e Novak Djokovic. L'incontro, in programma venerdì 30 gennaio alla Rod Laver Arena, sarà trasmesso in chiaro sul canale Nove. La diretta streaming gratuita sarà disponibile su nove.tv, mentre OA Sport offrirà una diretta testuale dell’evento.

Contesto normativo e diritti di trasmissione

Attualmente, le semifinali dei tornei del Grande Slam non rientrano tra gli eventi sportivi di particolare** interesse nazionale** che la legge impone di trasmettere in chiaro. L’elenco aggiornato dall’AGCOM include le fasi finali di competizioni come la Coppa Davis, la Billie Jean King Cup, gli Internazionali d’Italia, la United Cup, gli Slam, gli ATP Masters 1000 e le ATP e WTA Finals.

Tuttavia, l’obbligo di trasmissione in chiaro scatterà solo al termine dei contratti di diritti televisivi attualmente in essere con i broadcaster.

La scelta del broadcaster

Nonostante l’assenza di un obbligo normativo stringente, il detentore dei diritti di trasmissione ha optato per rendere la semifinale tra Sinner e Djokovic accessibile al pubblico gratuitamente sul canale Nove. La visione in streaming sarà garantita senza costi su nove.tv. Per chi desidera un'offerta più ampia, la partita sarà disponibile anche a pagamento su piattaforme come Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. OA Sport, come anticipato, fornirà una copertura testuale live dell’incontro.

Dettagli tecnici e orari

L'attesissimo match si svolgerà venerdì 30 gennaio alla Rod Laver Arena. Sono previsti due slot di trasmissione: uno diurno, non prima delle 4:30 ora italiana, e uno serale, con inizio non prima delle 9:30. La trasmissione televisiva in chiaro avverrà su Nove, mentre lo streaming gratuito sarà fruibile su nove.tv, affiancato dalle opzioni a pagamento sulle piattaforme già citate.

Normativa futura e contratti in essere

Un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy stabilisce che le semifinali e le finali dei tornei del Grande Slam che vedono protagonisti atleti italiani dovranno essere trasmesse in chiaro. Tale disposizione, però, diventerà effettiva solo dopo la scadenza dei contratti di diritti televisivi in vigore. Nel caso specifico degli Australian Open, l’accordo con Discovery è valido fino al 2031, motivo per cui l’obbligo legale di trasmissione gratuita non è ancora applicabile.