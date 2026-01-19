Inter e Arsenal si preparano per la sfida del penultimo turno della fase a gironi di Champions League, in programma martedì 20 gennaio a San Siro. L’Arsenal, forte di sei vittorie su sei partite, è a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi, mentre l’Inter, attualmente sesta, punta a migliorare la propria posizione in classifica.

La posta in gioco

La fase a gironi della Champions League volge al termine: le prime otto squadre accederanno direttamente agli ottavi, mentre le sedici successive dovranno affrontare i playoff. L’Arsenal, con un percorso finora impeccabile, può assicurarsi il passaggio del turno già a Milano.

L’Inter, dal canto suo, cerca punti preziosi per evitare i playoff.

Le altre partite in programma

Oltre alla sfida di San Siro, altri incontri si preannunciano decisivi: Real Madrid-Monaco, Marsiglia-Liverpool e Sporting Lisbona-Paris Saint-Germain. Un calendario ricco di appuntamenti cruciali per la qualificazione.

La classifica attuale

L’Arsenal guida la classifica con 18 punti, seguito dal Bayern Monaco con 15 e dal Paris Saint-Germain con 13. L’Inter occupa la sesta posizione con 12 punti, a pari merito con Real Madrid e Atletico Madrid, ma con una differenza reti che potrebbe rivelarsi determinante.

Precedenti e curiosità

La partita tra Inter e Arsenal si disputerà martedì 20 gennaio alle ore 21:00 a San Siro.

Nella scorsa edizione, l’Inter ha superato l’Arsenal per 1-0 grazie a un rigore trasformato da Hakan Calhanoglu, diventando l’ultima squadra a sconfiggere i Gunners nella fase a gironi. Da allora, l’Arsenal ha inanellato dieci vittorie consecutive in questa fase della competizione.

Il nuovo formato della Champions League

La fase a gironi della Champions League 2025-2026 si svolgerà tra il 16 settembre 2025 e il 28 gennaio 2026. Le prime otto squadre classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto si contenderanno la qualificazione ai playoff.